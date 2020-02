Die Düsseldorfer EG hat sich neun Spieltage vor Ende der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) noch einmal verstärkt.

Der Finne Niclas Lucenius wechselt vom finnischen Klub Hämeenlinnan Pallokerho an den Rhein und könnte bereits im Derby gegen die Kölner Haie am Sonntag zum Einsatz kommen. Der 30 Jahre alte Stürmer erhält beim Tabellensechsten der DEL zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Niclas soll unserem Kader hinsichtlich des Saisonendspurts und der Play-offs die benötigte Tiefe und zusätzliche Qualität geben. Er kann sowohl Center als auch Außenstürmer spielen", sagte der Sportliche Leiter Niki Mondt.

Lucenius sagte zu seinem Wechsel: "Die DEG ist ein Team mit großer Tradition und auch in Finnland bekannt. Nun will ich der Mannschaft dabei helfen, sich in eine gute Ausgangslage für die Play-offs zu bringen."