Die Playoffs rücken näher!

46 Spieltage sind bereits absolviert und es bleibt heiß im Kampf um die begehrten Playoff-Tickets. Den Auftakt in den 47. Spieltag machen die Augsburger Panther, die die Eisbären Berlin zu Gast haben. Die Fuggerstädter, vergangene Saison noch Dritter nach der Hauptrunde, müssen dieses Jahr hart um die erneute Teilnahme an der K.o.-Runde kämpfen. (SERVICE: Die DEL-Tabelle)

Aktuell liegen die Panther lediglich auf Rang zehn und würden damit gerade noch so in die 1. Playoff-Runde reinrutschen. Daher zählt jeder Punkt - auch gegen die Eisbären Berlin. (DEL: Augsburger Panther - Eisbären Berlin, Donnerstag ab 19.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Am Freitag ist dann Full House im DEL-Spielplan angesagt. Der EHC Red Bull München lädt zum bayerischen Derby gegen gegen den ERC Ingolstadt. (DEL: EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt, ab 19.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Die Münchner grüßen aktuell souverän von der Tabellenspitze, werden aber bestimmt alles dransetzen wollen, den Platz an der Sonne nicht mehr einzubüßen. Ingolstadt hingegen rechnet sich noch Chancen aus, einen direkten Playoff-Platz zu ergattern und sich so den Umweg über die 1. Playoffs-Runde zu ersparen.

Köln nimmt den nächsten Alauf

In Köln kommen sich die Haie-Fans mittlerweile wirklich wie in einer Karnevalsveranstaltung vor - aber in keiner guten. 16 Pleiten in Serie setzte es für den Traditionsklub. Die K.o.-Runde scheint fast schon außer Reichweite. Will man doch nochmal an den Playoff-Plätzen anklopen, zählt gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven nur ein Sieg - im Kampf um die Fangunst sowieso. (DEL: Fischtown Pinguins Bremerhaven - Kölner Haie, ab 19.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Noch düsterer im Playoff-Rennen sieht es für die Krefeld Pinguine aus. Das Team von Cheftrainer Brandon Reid liegt sogar noch hinter den Kölner. Ob ausgerechnet bei den Grizzlys Wolfsburg der Befreiungsschlag klappt, scheint ein schwieriges Unterfangen. (DEL: Grizzlys Wolfsburg - Krefeld Pinguine, ab 19.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Kellerduell in Schwenningen

In Schwennigen laden die Schwenninger Wild Wings zum absoluten Kellergipfel. Gegen die Iserlohn Roosters könnten die Württemberger mit einem Sieg die Voraussetzung schaffen, die rote Laterne in dieser Saison vielleicht doch nochmal abzugeben. (DEL: Schwenninger Wild Wings - Iserlohn Roosters, ab 19.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Komplettiert wird der Spieltag von den Adler Mannheim, die die Düsseldorfer EG empfangen (DEL: Adler Mannheim - Düsseldorfer EG, ab 19.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) und dem Tiger-Duell in Straubing. Dort sind die Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg zu Gast bei den Straubing Tigers. (DEL: Straubing Tigers - Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg, ab 19.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

So können Sie die DEL LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: MagentaSport

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App

Die Spiele des 47. Spieltags in der DEL:

Donnerstag, 20. Februar

Augsburger Panther - Eisbären Berlin

Freitag, 21. Februar

EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt

Straubing Tigers - Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg

Grizzlys Wolfsburg - Krefeld Pinguine

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Kölner Haie

Adler Mannheim - Düsseldorfer EG

Schwenninger Wild Wings -Iserlohn Roosters