Es bleibt heiß im Rennen um die Playoff-Plätze.

Gleichzeitig steht am 45. Spieltag der DEL ein echter Eishockey-Klassiker an: Das Derby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG (DEL: Düsseldorfer EG - Kölner Haie ab 16.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

Während sich die DEG aktuell auf Platz sechs und damit auf einem direkten Playoff-Platz befinden, hält die Negativserie der Kölner Haie an. Auch am letzten Spieltag gelang den Haien kein Befreiungsschlag und mit 52 Punkten auf dem elften Platz scheint selbst die Qualifikation für die Playoffs in weiter Ferne (SERVICE: Tabelle der DEL).

Eine Niederlage gegen Düsseldorf wäre bereits die 15. in Folge. Gelingt den Haien eine Kehrtwende bei den rheinischen Rivalen?

München will Führung ausbauen - Adler müssen dran bleiben

Für den EHC Red Bull München heißt es am Sonntag: punkten im Heimspiel gegen Fischtown Pinguins Bremerhaven, um die Tabellenführung weiter auszubauen. Die Playoffs sind zwar aktuell nicht in Gefahr, aber die Adler aus Mannheim sind den Münchenern dicht auf den Fersen.

Diese müssen am Sonntag zum Tabellenvierten nach Berlin reisen, die zuletzt zwei Spiele gewonnen haben.

Im Duell zwischen den Grizzlys Wolfsburg und den Augsburger Panther geht es ganz besonders um die Playoff-Plätze. Beide Teams stehen aktuell auf den Qualifikationsplätzen, könnten aber mit einem Sieg einen wichtigen Schritt Richtung direkte Qualifikation machen (DEL u.a. mit EHC Red Bull München - Fischtown Pinguins Bremerhaven ab 13.15 Uhr LIVE im Konferenz-TICKER).

So können Sie die DEL LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: MagentaSport

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App

Die Spiele des 44. Spieltags in der DEL:

Eisbären Berlin - Adler Mannheim (ab 13.15 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

EHC Red Bull München - Fischtown Pinguins Bremerhaven (ab 14 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Düsseldorfer EG - Kölner Haie (ab 16.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Augsburger Panther - Grizzlys Wolfsburg (ab 16.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Iserlohn Roosters - Krefelder Pinguine (ab 16.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Straubing Tigers - ERC Ingolstadt (ab 16.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Thomas Sabio Ice Tigers - Schwenninger Wild Wings (ab 19 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)