Derby-Time in München!

Am 51. Spieltag in der DEL empfängt Vizemeister Red Bull München am Freitag die Straubing Tigers.

Die Münchner hatten sich bereits am Sonntag mit einem 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die Schwenninger Wild Wings den Hauptrundensieg gesichert. Während das Team von Coach Don Jackson der Partie gelassen entgegen sehen kann, geht es für die Gäste aus Straubing die letzten beiden Spieltage noch um viel. (DEL: Red Bull - Straubing Tigers, Fr. ab 19.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Als Dritter rangieren die Bayern mit 95 Punkten nur einen Zähler hinter den Adlern aus Mannheim. Der Deutsche Meister tritt am Freitag bei den Iserlohn Roosters an. Eines der beiden Teams wird sich nach 52. Spieltagen den zweiten Platz sichern und somit auch den wichtigen Heimvorteil in den Playoffs. (DEL: Iserlohn Roosters - Adler Mannheim, Fr. ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

Jackson gratuliert seinem Team

Gegen Schwenningen reichten den Red Bulls zehn starke Minuten sowie die Verlängerung, um die Partie zu drehen. Das wusste Jackson zu würdigen. "Wir haben die Fans gehört - und geantwortet. Ich gratuliere dem Team zum Gewinn der Hauptrunde, das ist eine große Leistung."

Das Team aus der Landeshauptstadt ist seit dem dritten Spieltag (20. September 2019) Spitzenreiter und steht aktuell bei 105 Punkten. (SERVICE: Die DEL-Tabelle)

Der 51. Spieltag im Überblick:

Düsseldorfer EG - Krefeld Pinguine (19.30)

Fischtown Pinguins Bremerhaven - ERC Ingolstadt (19.30)

Grizzlys Wolfsburg - Nürnberg Ice Tigers (19.30)

Schwenninger Wild Wings - Augsburger Panther (19.30)

Kölner Haie - Eisbären Berlin (19.30)

Iserlohn Roosters - Adler Mannheim (19.30)

Red Bull München - Straubing Tigers (19.30)

So können Sie die DEL-Partie Red Bull München - Straubing Tigers LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: MagentaSport

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App