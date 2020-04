Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Verteidiger Dustin Friesen vom Ligarivalen ERC Ingolstadt verpflichtet.

Der 37-Jährige war in den vergangenen zwei Spielzeiten Kapitän in Ingolstadt und stand seit 2015 bei den Bayern unter Vertrag. Zuvor hatte er beim damaligen Zweitligisten Fischtown Pinguins in Bremerhaven gespielt.

"Dustin gehört zu den erfahrensten Spielern der DEL. Das ist gerade vor der kommenden Saison für uns von großer Bedeutung", sagte Iserlohns Sportlicher Leiter Christian Hommel: "Trotz seines Alters ist er topfit und wird bei uns insbesondere auch als Führungspersönlichkeit in der Kabine viel von seinem Wissen und seinen Erlebnissen an unsere jungen Spieler weitergeben."