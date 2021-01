Am Sonntag gibt es wieder Eishockey LIVE auf SPORT1: Die Eisbären Berlin treffen auf die Grizzlys Wolfsburg (ab 17 Uhr im Free-TV).

Die Eisbären Berlin sind derzeit in der PENNY DEL gut in Form: Der 4:2-Erfolg der Hauptstädter am Donnerstag über die Iserlohn Roosters war der vierte Sieg in den vergangenen fünf Spielen.

Zu den Leistungsträgern gehören derzeit unter anderem die beiden Nationalspieler Marcel Noebels mit 14 Scorerpunkten und Leo Pföderl mit acht Saisontreffern.

Von derartigen Statistiken können die Spieler der Grizzlys Wolfsburg momentan nur träumen, denn bei den Niedersachsen hapert es in dieser Saison bislang vor allem in der Offensive. Ob die magere Bilanz von 26 Treffern in elf Spielen gegen Berlin aufpoliert werden kann, zeigt SPORT1 am Sonntag live ab 17:00 Uhr im Free-TV mit Kommentator Dennis Schulz.