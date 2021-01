Der ERC Ingolstadt hat in der Süd-Gruppe der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen wichtigen Sieg eingefahren. Der Ex-Meister setzte sich bei Red Bull München am Freitag in einem packenden Spiel mit 6:4 (2:2, 2:2, 2:0) durch und hat nun einen Punkt mehr auf dem Konto als die Gastgeber. Adler Mannheim führt die Gruppe Süd mit fünf Siegen aus fünf Spielen an.

Dreimal gerieten die Münchner in Rückstand, nur zweimal schlugen sie zurück - das 4:4 erzielte Nationalspieler Yasin Ehliz, einer der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang 2018. Für Ingolstadt trafen danach noch Justin Feser (57.) und Wayne Simpson (60.).