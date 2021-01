Die Kölner Haie haben dank Frederik Tiffels in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den zweiten Sieg in Serie geholt und einen Platz gutgemacht. Das Team von Trainer Uwe Krupp zog durch ein 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) gegen die Grizzlys Wolfsburg in der Tabelle am Gegner vorbei, die Haie sind in der Nord-Gruppe neuer Fünfter.

Nationalspieler Tiffels traf in der 52. Minute zum Sieg, zuvor hatte der Wolfsburger Matti Järvinen (42.) die Führung durch Colin Ugbekile (10.) ausgeglichen. Am Dienstag treffen die beiden Teams erneut in Köln aufeinander.