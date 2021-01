Ab sofort gehört auch ein Eishockey-Podcast zur SPORT1 Podcast-Familie:

In "Eiskalt auf den Punkt" dreht sich alles um die PENNY DEL und die 14 Klubs. Konstantin Krüger, Leiter Kommunikation der PENNY DEL, bespricht jede Woche mit verschiedenen Gästen aus dem Eishockey alle aktuellen Themen rund um den Puck.

In der neuen Folge zum Jahresauftakt 2021, die ab sofort auch auf podcast.sport1.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar ist, hat Krüger DEB-Präsident Franz Reindl und PENNY DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke zu Gast.

Das nächste Livespiel aus der PENNY DEL gibt es bereits heute Abend auf SPORT1 zu sehen: Der EHC Red Bull München empfängt zur Primetime die Augsburger Panther.

Am Mikro im Einsatz sind Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann. Der Podcast "Eiskalt auf den Punkt" erscheint fortan immer freitags vor dem nächsten Spieltag in der PENNY DEL.

Jahresauftakt mit Reindl und Tripcke

In der aktuellen Folge hat Konstantin Krüger zwei Eishockey-Entscheider zu Gast. DEB-Präsident Franz Reindl und PENNY DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke sprechen über die tollen Leistungen der U20 bei der WM in Kanada und erklären, warum gerade der deutsche Nachwuchs immer wieder auf sich aufmerksam macht.

Zudem geht es um den geglückten Saisonstart in der PENNY DEL: "Wir sind sehr froh, dass es so reibungslos losgegangen ist. Alle Klubs halten sich strikt an die Vorgaben und die Teststrategie. Sportlich sehen wir richtig gute Spiele", so Tripcke.

Zudem wird die gerade politisch sehr schwierige Lage in Weißrussland diskutiert. Dort soll eigentlich die kommende Eishockey-WM stattfinden. "Es ist alles nicht einfach, da es zum Beispiel laufende Verträge gibt. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen sehen, ob es eine Entscheidung gibt und wie diese ausfällt", erklärt Reindl.

Das ist Konstantin Krüger

Konstantin Krüger war unter anderem stellvertretender Pressesprecher des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV und fünf Jahre lang Leiter Markenkommunikation bei der Sparda-Bank Hamburg.

2017 stieß er zur Agentur fischerAppelt und war dort als Teamleiter für Sportthemen zuständig. Bei der PENNY DEL verantwortet Krüger seit Januar 2020 die Kommunikation, welche die Schnittstelle zu den Klubs und den externen Medien bildet.

Konstantin Krüger ist Leiter Kommunikation der PENNY DEL © Copyright: DEL / SPORT

Die kommunikative Planung und Umsetzung der PENNY DEL-Events fällt ebenfalls in sein Aufgabengebiet.

