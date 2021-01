Am Sonntagabend geht es für die Adler Mannheim und die Augsburger Panther in der Penny DEL in den fünften Spieltag. SPORT1 überträgt LIVE. (DEL: Augsburg Panther - Adler Mannheim am So. ab 17 Uhr LIVE im TV und im Stream)

Die Vorzeichen könnten kaum klarer sein. Augsburg ist aktuell letzter der Gruppe Süd mit nur einem Sieg und vier Niederlagen aus den ersten fünf Partien. (Spielplan der DEL)

Die Adler aus Mannheim dagegen haben die ersten fünf Spiele allesamt gewonnen. Doch schaut man sich die Konstellation genauer an, ist der Sieger nicht ganz so eindeutig.

Adler Mannheim der klare Favorit gegen die Augsburg Panther?

"Die Tabelle sagt gar nichts aus. Der Saisonstart [von Augsburg] ist natürlich nicht so toll, wenn man bloß drei Punkte hat. Auf der anderen Seite sind es erst fünf Spiele", urteilt SPORT1-Experte Rick Goldmann. (Tabelle der DEL)

Mannheim ist zwar aufgrund der Klasse des Kaders der Favorit, aber die Panther haben am 6. Januar erstmals in dieser Saison gewinnen können. Durch die beiden Neuzugänge Abbott und Kristo ist das Spiel der Bayern wesentlich zielstrebiger geworden.

"Wenn man grundsätzlich draufschaut, ist Mannheim schon der Favorit. Ich glaube, dass bei Augsburg insbesondere die zwei Neuzugänge sehr interessant sind", so Goldmann weiter. "Sodass bei Augsburg definitiv mehr Tiefe und mehr Torgefahr vorhanden ist."

Ein rein tabellarisch einseitiges Spiel könnte also auf dem Eis trotzdem sehr spannend werden.

So können Sie Augsburg gegen Mannheim live verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1

Liveticker: Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App