Die Iserlohn Roosters haben auf die sportliche Talfahrt in der PENNY Deutschen Eishockey Liga (DEL) reagiert und sich von Trainer Jason O'Leary getrennt. "Wir sind mit der aktuellen Entwicklung nicht zufrieden und haben uns deshalb zu diesem Schritt entschlossen", sagte der sportliche Leiter Christian Hommel am Morgen nach der 1:5-Heimpleite gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Die Sauerländer haben drei Spiele in Folge und sieben der letzten neun Partien verloren. In der Nordgruppe sind sie auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht, der letzte Playoff-Rang ist bereits sechs Punkte entfernt.

Alle Spiele der Deutschen Eishockey Liga inklusive der Playoffs live. Zusätzlich jede Woche in der Konferenz. Die Highlights und alle Spiele jederzeit auch auf Abruf nur bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE

Anzeige

Der Kanadier O'Leary, der die Iserlohner seit Anfang 2019 trainierte, hatte bereits in der vergangenen Woche erklärt, dass er den Klub zum Saisonende verlassen und in die Schweiz zu den SCL Tigers aus Langnau wechseln werde. Der bisherige Assistenzcoach Brad Tapper leitet vorerst das Training und steht bei den nächsten Spielen als Interimstrainer an der Bande. Unterstützt wird er dabei von Hommel.