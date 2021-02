Eishockey LIVE auf SPORT1: Augsburg will mit Schwenningen gleichziehen!

Die Schwenninger Wild Wings und die Augsburger Panther trennen in der Gruppe Süd der PENNY DEL momentan nur drei Punkte. (DEL: Schwenninger Wild Wings - Augsburger Panther um 17 Uhr live im TV und im LIVESTREAM)

Durch den gestrigen 4:3-Sieg in der Overtime gegen Mannheim sind die Augsburger zuletzt näher an den Tabellenfünften aus Schwenningen herangerückt. Die Wild Wings verloren parallel gegen München knapp mit 3:4. Nun steht das direkte Duell der beiden Tabellennachbarn an.

Die bisherige Bilanz in der Saison spricht klar für Schwenningen, das beide Partien für sich entscheiden konnten.

Mit einem Sieg im dritten Anlauf würde Augsburg nun in der Tabelle nach Punkten gleichziehen. SPORT1 überträgt die Partie auf dem Regel-Sendeplatz am Sonntag live ab 17:00 Uhr im Free-TV mit Kommentator Franz Büchner.