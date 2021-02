Die Düsseldorfer EG aus der PENNY Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat den slowakischen Nationalspieler Jan Brejcak (31) verpflichtet. Damit reagierte die DEG auf den Ausfall der beiden Verteidiger Marc Zanetti und Johannes Johannesen. Brejcak kommt vom HC Banska Bystrica aus seiner slowakischen Heimat, zur Vertragslaufzeit machten die Düsseldorfer am Dienstag keine Angaben.

Brejcak trifft in den kommenden Tagen in Düsseldorf ein, wird wegen Quarantäne aber erst kommende Woche zur Mannschaft stoßen. Der 31-Jährige spielte im Laufe seiner Karriere auch schon in der russischen KHL, in der Schweiz, Schweden und Finnland.

Bei Zanetti (29) war eine schwere Thrombose im linken Unterschenkel diagnostiziert worden, Johannesen (23) wurde am Meniskus operiert. "Um zumindest wieder mit sechs Verteidigern spielen zu können, war diese Verpflichtung notwendig", sagte DEG-Sportdirektor Niki Mondt.