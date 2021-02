Eishockey LIVE auf SPORT1: Am Sonntagnachmittag steigt in der PENNY DEL (ausgewählte Spiele der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1) die Mutter aller Derbys in der Gruppe Nord zwischen der Düsseldorfer EG und den Kölner Haien. Bully ist um 17 Uhr.

Bei der DEG läuft es zurzeit wieder besser. Nachdem der Saisonstart noch schleppend verlief, geht es langsam aufwärts. Zuletzt gewann das Team von Harold Kreis dank einer starken Vorstellung bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Damit liegt Düsseldorf weiter auf Playoff-Kurs. (Spielplan und Ergebnisse der DEL)

Anzeige

Nach einer Durststrecke von sechs Spielen ohne Sieg haben sich die Kölner wieder gefangen. Doch die Haie liegen lediglich auf Rang sechs, nur die abgeschlagenen Krefeld Pinguine sind noch schlechter.

Kölner Haie wollen ersten Derby-Sieg

An die beiden letzten Duelle mit der DEG hat Köln keine guten Erinnerungen. Gleich im ersten Saisonspiel setzte es ein 4:5 nach Penaltyschießen. Deutlicher wurde es vor vier Wochen, als man sich mit 1:5 geschlagen geben musste.

Zuletzt gab es aber einen knappen Heimerfolg gegen Bremerhaven. Die Mannschaft von Uwe Krupp peilt nun auch den ersten Derby-Sieg an. (Tabelle der DEL)

Alle Spiele der Deutschen Eishockey Liga inklusive der Playoffs live. Zusätzlich jede Woche in der Konferenz. Die Highlights und alle Spiele jederzeit auch auf Abruf nur bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE

Am Sonntag steigen noch zwei weitere Partien in der PENNY DEL. Um 14.30 Uhr bekommen es die Augsburger Panthers in der Süd-Gruppe mit den Nürnberg Ice Tigers zu tun.

Um 19.30 Uhr empfangen zudem die Schwenninger Wild Wings den ERC Ingolstadt. (Alle DEL-Spiele im LIVETICKER)

Verfolgen Sie Düsseldorfer EG gegen Kölner Haie in der DEL LIVE im TV, Stream, Ticker:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de, MagentaSport

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App