Revanche geglückt!

Nach der bitteren 1:4-Heimklatsche gegen die Eisbären Berlin am 39. Spieltag in der PENNY DEL gelingt den Adler Mannheim nun am 41. Spieltag ihrerseits ein 3:1-Erfolg in der Hauptstadt. (Ausgewählte Spiele der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1)

Wie tief der Stachel beim deutschen Meister nach der Heimklatsche saß, zeigte sich von Beginn an. Die Adler waren schnell im Spiel und versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Die Hausherren hielten mit gesunder Härte entgegen, weshalb bereits im ersten Drittel fünf Powerplays zu bestaunen waren.

Erfolg konnten aber weder die Adler noch die Eisbären aus der Überzahl ziehen. So ging es mit einem durchaus gerechten Unentschieden in die Drittelpause. (Spielplan und Ergebnisse der PENNY DEL)

Doppelschlag und Akdag-Jubiläum

Im Mitteldrittel legten die Gäste nochmal eine Schippe drauf und schockten Berlin mit einem Doppelschlag. Nach 115 Sekunden im zweiten Spielabschnitt erzielte Thomas Larkin die Führung für die Adler - und gerade einmal 18 Sekunden später erhöhte Brendan Shinnimin auf 2:0. Vorbereitet wurden beide Treffer von Sinan Akdag.

Der deutsche Nationalspieler, der zum Silberteam bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang gehörte, feierte damit beim 1:0 seine 250. Torbeteiligung in der DEL.

Zwar konnte Mark Oliver in der 36. Minute auf 1:2 verkürzen, zu mehr sollte es aber für Berlin nicht mehr reichen. David Wolf sorgte in der 47. Minute für die Entscheidung. Trotz insgesamt 14 Überzahlsituation war der Treffer von Wolf der einzige Erfolg in Überzahl.

Mit dem Sieg bauen die Adler Mannheim ihre Spitzenposition in der Südgruppe weiter aus. Die Eisbären Berlin erleiden einen kleinen Rückschlag, sind aber weiter unangefochten auf Position eins in der Nordgruppe. (SERVICE: Die DEL-Tabelle)