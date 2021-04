Die Adler Mannheim bleiben in der PENNY DEL (ausgewählte Spiele der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1) eine Macht. Der achtmalige Meister feierte am Samstag beim 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) gegen die Kölner Haie den fünften Sieg in Serie und den neunten in den vergangenen zehn Spielen.

Mit 75 Punkten führen die Adler die Südgruppe deutlich vor dem EHC Red Bull München (58) an, im Norden bleibt Köln (38) Vorletzter. (Tabellen der DEL)

David Wolf (15.), Mark Katic (33.), Brendan Shinnimin (47.), Stefan Loibl (49.) und Matthias Plachta (57.) waren für Mannheim erfolgreich, Michael Zalewski (45.) verkürzte zwischenzeitlich für die Haie. (Spielplan und Ergebnisse der DEL)