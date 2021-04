Die Iserlohn Roosters und die Straubing Tigers haben sich in einer ganz engen Entscheidung die beiden letzten Play-off-Tickets in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gesichert. Iserlohn schob sich in der Nord-Gruppe durch ein 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) gegen den ERC Ingolstadt noch an der Düsseldorfer EG vorbei, die 1:6 (0:2, 0:1, 1:3) bei Red Bull München unterging. Straubing verteidigte den vierten Platz im Süden durch ein 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) bei den Grizzlys Wolfsburg erfolgreich.

In der DEL zählte im Rennen um die letzten Viertelfinalplätze nicht nur jeder Punkt, sondern der Bruchteil eines Punktes. Das Straubinger Spiel gegen Iserlohn, wegen der Quarantäne der Sauerländer über Ostern abgesagt, konnte vor den am Dienstag beginnenden Play-offs nicht mehr nachgeholt werden. Somit musste über den Quotienten aus Punkten und Spielen eine Entscheidung herbeigeführt werden.

Joel Lowry (7.) und Casey Bailey (26./33.) schossen den wichtigen Sieg für Iserlohn heraus. Bei Straubing waren Andreas Eder (2./13.), Jeremy Williams (42.) sowie Chasen Balisy (43.) erfolgreich. Die DEG lag in München 0:4 zurück, ehe Tobias Eder (47.) verkürzte. München legte postwendend durch Yasin Ehliz (49.) nach, Trevor Parkes (53.) sorgte für den Endstand. - Das Play-off-Viertelfinale (best of three) im Überblick:

Norden

Eisbären Berlin (1.) - Iserlohn Roosters (4.)

Fischtown Pinguins Bremerhaven (2.) - Grizzlys Wolfsburg (3.)

Süden

Adler Mannheim (1.) - Straubing Tigers (4.)

Red Bull München (2.) - ERC Ingolstadt (3.)