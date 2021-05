Die Augsburger Panther gehen mit einem neuen Trainergespann in die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Wie der Verein am Sonntag mitteilte, wird der Kanadier Mark Pederson Cheftrainer, als Assistent steht ihm sein Landsmann Pierre Beaulieu zur Seite.

"Es ist mir eine Ehre, Cheftrainer eines so traditionsreichen Klubs in der DEL zu sein", sagte Pederson in der Vereinsmitteilung: "Ich habe das deutsche Eishockey seit meiner Zeit hier immer verfolgt und war speziell 2019 in der CHL von den Auftritten der Panther und den begeisterungsfähigen Fans beeindruckt."

Der 53 Jahre alte Pederson war vor seiner einjährigen Auszeit sechs Jahre für den dänischen Erstligisten Esbjerg Energy tätig. Beaulieu stand in Österreich bei den Black Wings als Chefcoach unter Vertrag. Zwischen 2018 und 2020 war der 38-Jährige in der DEL für die Krefeld Pinguine verantwortlich. Die Panther verpassten in der laufenden Saison die Play-offs.