Der sportliche Aderlass beim achtmaligen deutschen Meister Düsseldorfer EG setzt sich fort. Wie der Traditionsklub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch bekannt gab, trennen sich die Rheinländer von weiteren sieben Spielern. Damit verlassen bereits zwölf Akteure den Verein.

Nicht mehr für die DEG werden künftig Ken Andre Olimb, Eugen Alanov, Patrick Buzas, Matt Carey, Mathias From, Jerome Flaake sowie Johannes Johannesen aufs Eis gehen. "Mit einigen Spielern hätten wir gerne weiter zusammengearbeitet, aber wir konnten leider keine Einigung erzielen", sagte DEG-Sportdirektor Niki Mondt. Am Freitag will die DEG erste Zugänge vermelden.