Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den ehemaligen Nationalspieler Sven Ziegler verpflichtet.

Der 26 Jahre alte Angreifer wechselt vom Ligakonkurrenten Straubing Tigers an den Seilersee. Das gaben die Roosters am Mittwoch bekannt. Ziegler spielte sechsmal für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) und absolvierte insgesamt 317 Partien in der DEL.