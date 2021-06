Neuer Stürmer für die Eisbären Berlin: Der Rekordmeister der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat Yannick Veilleux (28) von den Laval Rockets aus der American Hockey League (AHL) verpflichtet. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erhält der Kanadier einen Einjahresvertrag. Veilleux kam in bisher 366 Einsätzen in der AHL auf 59 Treffer und 52 Assists.

In der vergangenen Saison erzielte er für das Farmteam der Montreal Canadiens in 26 Spielen 14 Tore (fünf Vorlagen). Die Eisbären sind seine erste Station in Europa.