Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat einen neuen Termin für das im vergangenen Januar abgesagte Winter Game gefunden. Das Duell der Kölner Haie mit Adler Mannheim soll nun am Neujahrstag 2022 im RheinEnergie-Stadion in Köln steigen. Das teilten die Gastgeber am Sonntag mit.

"Der DEL-Klassiker gegen Mannheim an Neujahr in einem verantwortungsvollen Rahmen wird ein tolles Eishockey-Fest sein", sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter. Bereits erworbene Tickets für das verlegte Spiel behalten ihre Gültigkeit.

Das Winter Game findet seit 2013 alle zwei Jahre statt. Durch die Absage liegen zwischen der vierten und fünften Auflage drei Jahre. Auch 2019 wurde im Stadion des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln gespielt.