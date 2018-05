NHL-Verteidiger Dennis Seidenberg führt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Dänemark als Kapitän ins Turnier.

Bundestrainer Marco Sturm bestimmte den 36-Jährigen von den New York Islanders am Vorabend des Auftaktspiels am Freitag (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) gegen den Gastgeber zum Spielführer. Der älteste Spieler im WM-Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), Stanley-Cup-Sieger mit den Boston Bruins 2011, bestreitet seine fünfte Weltmeisterschaft.

Als Führungsspieler fühlte sich Seidenberg schon in den vergangenen Jahren.

"Ich denke, das macht man einfach mit seiner Spielweise und seinem Auftreten", sagte der gebürtige Schwenninger, der bei der Heim-WM im vergangenen Jahr zum besten Verteidiger gewählt worden war.

Draisaitl unter den Assistenten

Als Assistenten stehen ihm abwechselnd der Kölner Moritz Müller, die NHL-Profis Korbinian Holzer (Anaheim Ducks) und Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Patrick Hager und sein Bruder Yannic Seidenberg vom deutschen Meister Red Bull München sowie der Mannheimer Matthias Plachta zur Seite.