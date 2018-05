Niederlagen tun weh. Immer. Aus einigen lässt sich aber auch Kraft schöpfen.

"Wir haben heute unsere kompletteste Leistung des Turniers gezeigt", sagte Moritz Müller nach der 0:3-Pleite der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA bei SPORT1. "Eine Leistung, auf die sich aufbauen lässt. Wir haben diesen Anspruch."

Die USA war zwar das bessere Team und hat verdient gewonnen - doch was Müller sagen will: Deutschland ist noch da. Deutschland kann es schaffen. Auch den Einzug ins Viertelfinale.

Viertelfinale für Deutschland möglich?

Dass es rechnerisch möglich ist, ist ohnehin klar. Das Team um NHL-Star Leon Draisaitl hat noch vier Spiele. Gewänne es sie alle, wäre das Viertelfinale in jedem Fall gebucht. In der Achtergruppe qualifizieren sich die ersten vier, die letzten vier scheiden aus, der Letzte steigt ab.

Die wichtigere Frage ist derweil: Ist das Viertelfinale möglich, ohne die beiden Großen - also Finnland und Kanada - schlagen zu müssen? Deutschland ist natürlich generell imstande, auch gegen diese Teams etwas mitzunehmen - das haben die Olympischen Spiele, wenn auch ohne NHL-Stars, gezeigt.

Kurios: Hallen-DJ vermeldet voreilig deutsches Tor

Doch rein realistisch, ist es sogar ohne Punkte in diesen Duell möglich. Das DEB-Team trifft vor den beiden Großkalibern auf Südkorea (Mi., ab 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) und Lettland. Sprängen zwei Siege in der regulären Spielzeit heraus, hätte es acht Punkte auf dem Konto. Genügen acht Punkte fürs Viertelfinale? SPORT1 zeigt die Rechnung für das Wunder.

Südkorea

Südkorea hat bislang zwei Spiele bestritten. Gegen Finnland verlor der WM-Neuling mit 1:8, gegen Kanada 0:10. Dem Letztem der Gruppe B droht der sofortige Abstieg nach dem Aufstieg.

Dass es fürs Viertelfinale reicht, ist nahezu ausgeschlossen. Und dennoch: Südkorea dürfte nicht mehr als zwei Spiele in der regulären Spielzeit gewinnen, damit Deutschland mit acht Punkten durchkäme.

Wahrscheinlich ist, dass Südkorea in den verbleibenden fünf Spielen keinen einzigen Punkt mehr holt. Es droht keine Gefahr für Deutschland, aber ein Sieg ist am Mittwoch unbedingte Pflicht, sonst würde sogar Abstiegskampf drohen.

Dänemark

Dänemark hat zwei Punkte auf dem Konto. Diese holten die Gastgeber im Penaltyschießen gegen Deutschland. Gegen die USA setzte es derweil eine 0:4-Niederlage und gegen Kanada eine 1:7-Klatsche.

Trotz dieser Rückschläge dürfte das Team von Trainer Janne Karlsson nur noch fünf Punkte holen, um Deutschland den Viertelfinaleinzug zu ermöglichen. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich - und den hat Dänemark gewonnen.

Gegen Finnland sieht es zunächst nach einer Pleite aus. Im folgenden Spiel gegen Norwegen könnte Dänemark nach Verlängerung gewinnen, während gegen Südkorea sogar drei Punkte möglich sind. In der abschließenden Partie gegen Lettland dürfte Dänemark dann keinen Punkt mehr holen.

Es bliebe bei fünf Zählern - plus die zwei bereits eingefahrenen. Somit wäre das DEB-Team mit acht Punkten weiter.

Norwegen

Norwegen steht bei drei Punkten und hat die beste Ausgangslage. Es unterlag zwar Lettland mit 2:3 nach Verlängerung, sicherte sich dafür aber den 5:4-Sieg nach Penalty-Schießen gegen Deutschland.

Damit die Rechnung aufgeht, wären Norwegen maximal noch vier Punkte in fünf Spielen erlaubt.

Gegen Finnland holt das Team von Trainer Petter Thoresen nichts. Ebenso wenig gegen Kanada. Gegen Dänemark verliert es in der Verlängerung. Es folgt eine Pleite gegen die USA und ein abschließender Sieg über Südkorea.

Somit käme Norwegen auf insgesamt sieben Punkte - und hätte damit einen weniger als Deutschland.

Lettland

Lettland weist zwei Punkte auf. Errungen durch den Overtime-Sieg über Norwegen. Gegen Finnland geriet man derweil mit 1:8 unter die Räder.

Das Team von Trainer Bob Hartley darf sogar auf acht Punkte kommen, da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt - und bei diesem würde Deutschland triumphieren.

Gegen Südkorea gibt es zunächst drei Punkte. Gegen die USA ist anschließend nichts zu holen. Und auch nicht gegen Deutschland. In der Partie gegen Kanada kommt es abermals zur Pleite. Final sollte Lettland - auch für Deutschland - gegen Dänemark gewinnen.

Somit stünden insgesamt acht Punkte zu Buche - und Deutschland wäre wegen des direkten Vergleichs weiter.

Käme alles so, wie berechnet, hätte Südkorea am Ende null Punkte, Dänemark sieben, Norwegen ebenfalls sieben und Lettland acht. In dieser Konstellation würde die deutsche Nationalmannschaft ins WM-Viertelfinale einziehen.

Die Rechnung geht auf.