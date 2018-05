Die deutschen Spieler waren sich schnell einig.

"Südkorea ist ein Muss", sagte Dominik Kahun nach der 0:3-Pleite gegen die USA bei SPORT1.

Und Torhüter Niklas Treutle pflichtete ihm bei: "Südkorea ist für uns ein Pflichtsieg."

Südkorea mit drei Klatschen

Zweifellos haben sie Recht. Südkorea, das am Mittwoch auf das DEB-Team trifft (ab 16.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, SPORT1+ und im STREAM), ist ein Neuling ohne WM-Erfahrung - gerade erst aufgestiegen und mit drei dicken Packungen auf dem Buckel. Begonnen mit dem 1:8 gegen Finnland, über das 0:10 gegen Kanada, bis hin zum 0:5 gegen Lettland.

Müller lobt Goalie: Dank Treutle im Spiel geblieben

Auch tabellarisch sind die Worte der beiden deutlich zu verstehen: Wenn es gegen das Team von Trainer Jim Paek schiefgeht, käme es einem Untergang gleich. Deutschland würde nicht nur das Viertelfinale verpassen, sondern auch auf den letzten Platz rutschen und mit dem Abstieg konfrontiert werden.

Sturm: "Müssen gewinnen"

Ein Horrorszenario, das trotz aller Zuversicht die Gemüter ängstigt und unruhig macht.

"Es ist ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen müssen", sagte Bundestrainer Marco Sturm. "Wir sind leider in einer Situation, in die wir nicht wollten."

Nächste DEB-Pleite trotz Treutles Paradenshow

"Wir haben jetzt unser wichtigstes Spiel, um nicht in den Strudel zu kommen", meinte Verbandspräsident Franz Reindl, der genau weiß, was passieren kann.

Nach dem Bronze-Triumph 1976 in Innsbruck folgte bei der WM in der Tschechoslowakei das bittere Ausscheiden in der Vorrunde, inklusive Bangen um einen möglichen Abstieg, der gerade so verhindert werden konnte. Reindl war damals dabei.

Deutschland gewarnt

Um etwas Derartiges zu verhindern, sollen alle Kräfte - physisch wie psychisch - mobilisiert werden.

"Wir müssen mit dem nötigen Ernst in die Partie gehen", sagte Korbinian Holzer.

Und Moritz Müller erklärte: "Es ist ein Gegner, der jedem ein Bein stellen kann."

In der Tat. Während der WM-Vorbereitung quälte sich die deutsche Mannschaft zu einem knappen 4:3-Sieg über Südkorea - mit zweimaligem Rückstand. Wird es am Mittwoch ähnlich spannend, könnten die Erinnerungen an 1976 noch intensiver werden.

Für Deutschland ist es ein Spiel zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Ein Spiel um die Zukunft.