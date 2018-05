Deutschlands nächster Vorrundengegner Norwegen hat bei der Eishockey-WM in Dänemark in seinem Auftaktspiel einen Sieg aus der Hand gegeben.

Die Skandinavier, die am Sonntag (16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) in der Vorrundengruppe B in Herning auf das Team von Bundestrainer Marco Sturm treffen, verspielten beim 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) nach Verlängerung gegen Lettland eine 2:0-Führung. (Ergebnisse und Spielplan)

Aufsteiger Österreich ergatterte überraschend im ersten Spiel nach der Rückkehr in die Erstklassigkeit gegen die Schweiz einen Punkt. Beim 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung in der Gruppe A in Kopenhagen holte der Außenseiter einen 0:2-Rückstand auf, verlor dann aber in der Overtime.

Nach den Toren von Anders Bastiansen (9.) und des Iserlohners Alexander Bonsaksen (13.) sahen die Norweger schon wie die Sieger aus. Doch Rudolfs Balcers (27./61.) nach einem traumhaften Solo und Rodrigo Abols (52.) drehten das Spiel.

NHL-Stürmer Nino Niederreiter (19.) und Gaetan Haas (25.) hatten die Schweiz in Führung gebracht. Dominic Zwerger (35.) und Manuel Ganahl (47.) erzwangen die Verlängerung, in der Enzo Corvi (64.) für die Entscheidung sorgte.