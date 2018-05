Kanadas NHL-Profis um Jungstar Conor McDavid haben bei der Eishockey-WM (LIVE im TV auf SPORT1) das Wettschießen gegen Olympiasieger und Rekordweltmeister Russland gewonnen. Die Kanadier fertigten in ihrem zweiten Vorrundenspiel in der Gruppe B in Herning Neuling Südkorea mit 10:0 (2:0, 6:0, 2:0) ab.

Zeitgleich begnügte sich die Sbornaja in der Gruppe A in Kopenhagen mit einem 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) gegen Aufsteiger Österreich.

Vom höchsten Sieg der WM-Geschichte waren beide Teams weit entfernt: 1949 hatte Kanada Dänemark mit 47:0 vom Eis gefegt. NHL-Scorerkönig McDavid traf einmal selbst und bereitete zwei weitere Tore vor. Bei den Russen war Michail Grigorenko mit zwei Treffern erfolgreichster Torschütze.

Für Olympia-Gastgeber Südkorea war es bereits die zweite krachende Niederlage. Zum Auftakt hatte der mit sechs eingebürgerten Nordamerikanern verstärkte Aufsteiger bereits 1:8 gegen Finnland verloren. Österreich hatte dagegen beim 2:3 nach Verlängerung gegen die Schweiz überraschend einen Punkt geholt. (Alle Ergebnisse der Eishockey-WM)