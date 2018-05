Tschechien hat bei der Eishockey-WM in Dänemark (LIVE im TV auf SPORT1) einen weiteren Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Der zwölfmalige Weltmeister besiegte Frankreich mit 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) und festigte seinen dritten Platz in der Gruppe A. In der Gruppe B verbuchte Spitzenreiter USA mit 9:3 (3:0, 4:1, 2:2) gegen Norwegen den sechsten Sieg im sechsten Spiel. (Spielplan der Eishockey-WM 2018)

Norwegen muss damit weiter um den Klassenerhalt bangen. Die Skandinavier liegen mit nur drei Punkten auf dem siebten Rang und müssen im letzten Vorrundenspiel am Montag gegen den WM-Neuling Südkorea mindestens einen Zähler holen, um den Abstieg zu vermeiden. (Tabellen der Eishockey-WM)

Für die USA traf NHL-Star Patrick Kane doppelt. Für die Tschechen waren David Pastrnak und Roman Horak je zweimal erfolgreich.

Die Partien im Stenogramm:

Frankreich - Tschechien 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Tore: 0:1 Pastrnak (3:41), 0:2 Pastrnak (7:58), 0:3 Jaskin (14:11), 0:4 Horak (21:37), 0:5 Horak (27:41), 0:6 Necas (50:32)

Zuschauer: 6252

Strafminuten: Frankreich 12 plus Disziplinar (Janil) - Tschechien 4

Norwegen - USA 3:9 (0:3, 1:4, 2:2)

Tore: 0:1 Kane (8:24), 0:2 Kane (12:18), 0:3 McAvoy (15:25), 0:4 Larkin (21:03), 1:4 Forsberg (27:00), 1:5 Martinez (30:38), 1:6 Lee (36:40), 1:7 Atkinson (39:08), 1:8 White (42:50), 2:8 Olimb (46:05), 3:8 Olimb (47:09), 3:9 Pionk (57:27)

Zuschauer: 4553

Strafminuten: Norwegen 10 - USA 12 plus Disziplinar (Thompson)