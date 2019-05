Die Eishockey-WM steht in den Startlöchern: Am Freitag ist der erste Spieltag (SERVICE: Spielplan und Tabellen der Eishockey-WM). Im ersten Spiel des Turniers kommt es in Deutschlands Gruppe A gleich zum Spitzenspiel: Weltranglisten-Erster Kanada trifft in Kosice auf Finnland (Eishockey-WM: Finnland - Kanada, ab 16 Uhr LIVE im TV und Stream bei SPORT1)

USA trifft auf Gastgeber

Abends wird es auch für die USA ernst: Die US-Amerikaner starten im zweiten Spiel der Gruppe A gegen den Gastgeber aus der Slowakei in das Turnier (Eishockey-WM: USA - Slowakei, ab 20.10 Uhr LIVE im TV und Stream auf SPORT1)

Auch in Gruppe B finden die ersten beiden Spiele statt - allerdings in der slowakischen Hauptstadt Bratislava: Russland spielt gegen Norwegen (Eishockey-WM: Russland - Norwegen, ab 16.15 Uhr im LIVETICKER), die tschechische Auswahl trifft auf Weltmeister Schweden (Eishockey-WM: Tschechien - Schweden, ab 20.15 Uhr im LIVETICKER).

Russland motiviert

Vor allem das russische Team um die NHL-Superstars Alex Ovechkin und Nikita Kucherov geht als einer der Mitfavoriten ins Turnier, der letzte WM-Titel der Russen liegt bereits fünf Jahre zurück. Mit den USA und Kanada starten am Freitag zwei Teams, die bei jedem Turnier, an dem sie teilnehmen, automatisch zu den Favoriten gehören.

Die deutsche Mannschaft startet am Samstag als Favorit gegen Großbritannien in das Turnier. SPORT1 überträgt alle deutschen Spiele sowie viele weitere Partien live im TV und Livestream.

So können Sie die Partien der Eishockey-WM LIVE verfolgen:

Kanada - Finnland (16.15 Uhr): TV, Stream und Ticker bei SPORT1

Russland - Norwegen (16.15 Uhr): TV (SPORT1+), Stream (SPORT1+) und Ticker bei SPORT1

USA - Slowakei (20.15 Uhr): TV, Stream und Ticker bei SPORT1

Tschechien - Schweden (20.15 Uhr): TV (SPORT1+), Stream (SPORT1+) und Ticker bei SPORT1