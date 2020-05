Nach der wegen Corona ausgefallenen Eishockey-WM 2020 in der Schweiz freuen sich Fans weltweit auf das Turnier 2021 vom 21. Mai bis 6. Juni in Weißrussland und Lettland.

Auch in Deutschland richten sich jetzt schon die Blicke auf das Mega-Ereignis im Eishockey-Kalender, das SPORT1 live überträgt.

Dabei wartet auf das DEB-Team am zweiten Turniertag gleich ein echter Kracher zum Auftakt. Während das Turnier schon mit dem Leckerbissen Russland gegen Tschechien eröffnet wird, stehen Leon Draisaitl und Co. in ihrem ersten Turnierspiel niemand Geringeres als den USA gegenüber (22.5.).

Duelle mit Finnland und Kanada

Danach gibt es keine große Pause für das deutsche Team. Nach dem Match gegen Kasachstan (23.5.) kommt es im dritten Spiel zur ultimativen Herausforderung gegen den Weltmeister Finnland (25.5.). Bei der WM 2019 gelang Deutschland ein spektakulärer Sieg gegen die Skandinavier.

Nach weiteren Duellen mit Italien (27.5.), Norwegen (29.5.) und Lettland (30.5.) steht im letzten Gruppenspiel nochmal ein echter Knaller auf dem Programm. Gegen den 26-maligen Titelträger Kanada ist Deutschland (1.6.) klarer Außenseiter.

Vom 3. bis 5. Juni findet die K.o.-Phase statt, ehe das Turnier am 6. Juni seinen Höhepunkt findet. Am Sonntag findet zuerst das Spiel um Platz 3 statt, bevor am Abend dann der neue Weltmeister gekürt wird.

Insgesamt finden in diesen 17 Tagen 64 Spiele statt und SPORT1 ist mittendrin bei diesem Eis-Spektakel der Superlative. Sowohl im Free-TV als auch im Livestream bringt SPORT1 die heiße Eis-Action zu Ihnen ins Wohnzimmer.

Alle deutschen Spiele im Überblick

22. Mai: Deutschland - USA

23. Mai: Kasachstan - Deutschland

25. Mai: Finnland - Deutschland

27. Mai: Deutschland - Italien

29. Mai: Deutschland - Norwegen

30. Mai: Lettland - Deutschland

1. Juni: Deutschland - Kanada

So können Sie die Eishockey-WM 2021 LIVE verfolgen

TV: SPORT1

Stream: SPORT1

Ticker: SPORT1