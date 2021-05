NHL-Stürmer Dominik Kahun ist bei der Eishockey-WM in Riga bereits am Freitag aus der Einzel-Isolation in die Team-Quarantäne entlassen worden und durfte zum ersten Training aufs Eis. Alle drei PCR-Tests nach seiner Ankunft in Lettland waren negativ. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) bekannt.

Der 25-Jährige war in der Nacht zu Dienstag mit den Edmonton Oilers in der ersten Play-off-Runde ausgeschieden und bereits am Mittwoch in Riga eingetroffen. Damit könnte der Silbermedaillengewinner von 2018 möglicherweise schon am kommenden Montag gegen die USA eingesetzt werden.

Alle 64 Spiele! Die Eishockey-WM vom 21. Mai bis 6. Juni LIVE bei SPORT1

Anzeige

Für die Partie am Samstag gegen Titelverteidiger Finnland steht Kahun noch nicht zur Verfügung, weil wegen der Corona-Pandemie drei Tage Team-Quarantäne vorgeschrieben sind.