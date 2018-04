Kader des DEB-Teams vor der Eishockey-WM 2018

In den beiden Testspielen gegen Russland (im LIVESTREAM) muss Bundestrainer Marco Sturm auf seine Olympia-Helden verzichten, da diese noch in den DEL-Playoffs aktiv sind. Einige Debütanten wollen die Chance aber nutzen und sich für die WM 2018 in Dänemark (ab 4. Mai LIVE auf SPORT1) bewerben. SPORT1 stellt den DEB-Kader vor

© SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago/iStock