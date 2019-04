Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss bei der WM in der Slowakei (10. bis 26. Mai LIVE im TV auf SPORT1) aller Voraussicht nach auf Tobias Rieder von den Edmonton Oilers und Nico Sturm (Minnesota Wild) verzichten. "Es sieht nicht so aus, dass sie kommen", sagte Bundestrainer Toni Söderholm in Deggendorf.

Bundestrainer hofft auf Goalie-Duo

Hoffnung hat der Finne noch bei den Torhütern Thomas Greiss (New York Islanders) und Philipp Grubauer (Colorado Avalanche), die mit ihren Klubs allerdings noch in den Playoffs der NHL vertreten sind. "Grubauer spielt sehr, sehr stark. Greiss hat nicht sehr viel gespielt, aber beide sind Weltklasse-Torwarte, die für uns interessant sind", sagte der Bundestrainer.

Anders sieht es bei Routinier Dennis Seidenberg (37) aus, der bei den Islanders nicht zum Zuge kommt. "Alles ist möglich, aber in diesem Fall ist das keine optimale Ausgangslage", sagte Söderholm, "er ist gut drauf, aber das Problem ist: Er hat nicht gespielt."

Draisaitl stößt zum Team

Söderholm trifft mit seiner Mannschaft um die neu dazugestoßenen NHL-Spieler Leon Draisaitl, Dominik Kahun und Korbinian Holzer in der dritten Phase der WM-Vorbereitung am Donnerstag (19.00 Uhr) in Regensburg und am Samstag (20.00 Uhr) in Deggendorf auf Österreich. Noch nicht dabei sind die Akteure der DEL-Finalisten Red Bull München und Adler Mannheim.

"Das sind Spieler, die den Unterschied machen können", sagte Söderholm über das Trio um Draisaitl, "aber bei mir kommt die Mannschaft immer zuerst. Wenn wir nur als Einzelspieler aufs Eis gehen, bekommen wir Schwierigkeiten."