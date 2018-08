Ranking zum Durchklicken: Die bisher größten eSports-Turniere der Welt

Mit 24,8 Millionen US-Dollar (Stand 20. August 2018) ist das The International 8 das höchstdotierte eSports-Turnier bisher. Das Spiel ist Dota 2.

Doch nicht nur dieser Titel sorgt für riesige Preisgelder. Der eSports ist breiter aufgestellt denn je und bietet in vielen Disziplinen beachtliche Summen. Dabei geht es von Shootern wie Counter-Strike über Strategiespiele wie StarCraft 2 bis hin zu Pokemon.

Dabei ist das Wachstum noch nicht vorbei. Mit Millionen-Preisgeldern in Spielen wie Rocket League oder dem Handyspiel Clash Royale stoßen in Zukunft noch weitere Events in die Toplisten. Ein Ende scheint noch nicht in Sicht.

