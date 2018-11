Cloud9 hat es geschafft und krönte sich am vergangenen Wochenende in Las Vegas zum Rocket-League-Weltmeister. In einer mehr als eindeutigen Partie gegen die Konkurrenz von Dignitas setzte sich der Sieger mit einem Endergebnis von 4:1 gewonnen Spielen durch und erhielt ein Preisgeld in Höhe von 200.000 US-Dollar.

Insgesamt betrug der Preispool eine Million US-Dollar, der sowohl für den US-amerikanischen, als auch europäischen Raum galt. Auch das deutsche Team mousesports überzeugte am ersten Spieltag, flog jedoch im Viertelfinale aus dem Turnier.

Erfolgreiches Jahr für Cloud9

Für die US-amerikanische eSports-Organisation ist dies der dritte WM-Titel diesen Jahres. In der ersten Saison der Overwatch League gewann London Spitfire, das Team vom Besitzer und CEO Jack Etienne von Cloud9. Auch die CS:GO-Mannschaft zeigte beim ELEAGUE Major in Boston ihr Können und siegte vollkommen überraschend im Januar. In League of Legends erreichten die Cloud9-Profis zum ersten Mal das Halbfinale der Worlds. Das Academy-Team dominierte die zweite Liga.

Zu den diesjährigen Erfolgen zählt nun auch der Sieg der Weltmeisterschaft im beliebten "Autofußball"-Spiel für Cloud9, dank dem kanadischen Spieler Mariano "SquishyMuffins" Arruda und Kyle "Torment" Storer und Jesus "Gimmick" Parra aus den USA.

