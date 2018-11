Teilnahmebedingungen

Die Sport1 GmbH (nachfolgend „SPORT1“ genannt) veranstaltet in Zusammenarbeit mit das Gewinnspiel „Red Bull The Pit“ (nachfolgend „Gewinnspiel“ genannt). Mit der Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer die nachfolgenden Teilnahmebedingungen.

1. Ablauf des Gewinnspiels

1.1 Das Gewinnspiel findet in Kooperation mit RED BULL Deutschland GmbH (nachfolgend „Kooperationspartner“ genannt) statt. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos und nicht an den Erwerb von Produkten gebunden. Die Gebühren für die erforderliche Internetverbindung trägt der Teilnehmer.

1.2 Der Teilnahmezeitraum erstreckt sich vom 05.11.2018, 10:00 Uhr bis zum 09.11.2018, 23:59 Uhr.

1.3 Im Anschluss werden die Gewinner durch eine Jury seitens SPORT1 in eigenem und freiem Ermessen ermittelt.

2. Teilnahme

2.1 Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer das Teilnehmerformular vollständig ausfüllen, die Teilnahmebedingungen akzeptieren und die gestellte Frage beantworten. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Wahl durch die Jury nicht berücksichtigt. Zur Überprüfung der Fristwahrung dient der protokollierte Eingang der Daten bei SPORT1. Die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse ist obligatorisch, da der Teilnehmer nur mit einer gültigen Angabe für die Preisvergabe berücksichtigt werden kann. Alternativ kann der Teilnehmer eine Telefonnummer angeben.

2.2 Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist strengstens untersagt, mehrere Email-Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden.

3. Teilnahmeberechtigung

3.1 Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland, das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht gemäß Ziffer 4 von der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen sind. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.

3.2 Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist es unbedingt erforderlich, dass sämtliche Pflichtangaben bei der Registrierung vollständig ausgefüllt werden und der Wahrheit entsprechen.

4. Ausschluss vom Gewinnspiel

4.1 Mitarbeiter von SPORT1, und/oder der Unternehmen Sport1 Media GmbH, Plazamedia GmbH, Constantin Medien AG, Leitmotif Creators GmbH, Nachspielzeit Marketing GmbH, Blizzard Entertainment Inc. und/oder von mit dem Kooperationspartner gemäß § 15 AktG verbunden Unternehmen sowie Familienangehörige der Mitarbeiter vorgenannter Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

4.2 SPORT1 behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, insbesondere

(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels,

(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,

(c) bei unlauterem Handeln oder

(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.

Gegebenenfalls kann in diesen Fällen der Gewinn auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.

5. Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns

5.1 Folgende Preise werden vergeben:

2x Zuschauertickets für RED BULL THE PIT in Köln, inkl. Anreise & Unterkunft für 1 Nacht

5.2 Nur diejenigen Teilnehmer, die die gestellte Frage beantwortet haben, werden bei der Auswahl der Gewinner durch die Jury berücksichtigt.

5.3 Die Gewinner der Jurywahl werden zeitnah vom Kooperationspartner durch eine gesonderte E-Mail oder einen Anruf über den Gewinn informiert.

5.4 Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den jeweiligen Gewinner. Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.

5.5 Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Kooperationspartner. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.