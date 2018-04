League of Legends ist das beliebteste Spiel der Welt. Entwickler Riot Games blickt auf eine 100 Millionen Spieler starke Community und auch in Deutschland fiebern Tausende mit, wenn die besten deutschen Teams aufeinandertreffen. Am 07. April ist es wieder soweit und im Düsseldorfer CASTELLO kämpfen die besten deutschen Teams um die ESL-Frühlingsmeisterschaft.

Wie in der Bundesliga

Ähnlich der DFL betreibt die ESL zwei LoL-Divisionen. Diese funktionieren ganz nach dem Prinzip der ersten und zweiten Bundesliga. Jedoch treten hier die vier erstplatzierten Teams in einem Playoff-System um die Meisterschaft gegeneinander an. Die Teams auf den Plätzen eins und vier sowie zwei und drei spielen gegeneinander um den Finaleinzug.

Darüber hinaus existiert auch eine Relegation. Der Erstplatzierte der zweiten Division steigt automatisch in die erste Liga auf, während Platz zehn aus dem Oberhaus den direkten Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss. In der Relegation treffen die Plätze acht und neun aus Liga eins auf Rang zwei und drei der zweiten Division.

Mehrere Tausend Euro Preisgeld

Im Finale der ESL Meisterschaft geht es nicht nur alleine um Ruhm und Ehre. Den Siegern winken am Ende zudem hohe Preisgelder. So erhält der Meister eine Summe von 12.000 Euro, während der Zweitplatzierte mit immerhin noch 5.500 Euro mit nach Hause nehmen darf. Ebenfalls geht es um einen Startplatz für die Qualifikation des internationalen Wettbewerbs Challenger Series, der zweithöchsten europäischen Topliga ähnlich der Europa League im Fußball. Dort darf sich der Gewinner versuchen.

Das Finale der ESL Fühlingsmeisterschaft findet am 07. April im CASTELLO, Düsseldorf statt. Zunächst treffen die vier besten Teams in den Playoffs aufeinander, ehe am Abend das große Finale folgt. SPORT1 überträgt das Ereignis sowohl im Stream, YouTube und Facebook.