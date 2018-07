Im Zuge eines Pressevents in Athen wurde der Cover-Star von NBA 2K19 enthüllt. So wird Giannis Antetokounmpo weltweit als erster europäischer Spieler auf der Spielverpackung zu sehen sein.

Zuvor waren zwar der Spanier Pau Gasol und der Franzose Tony Parker auf den jeweiligen Hüllen in ihrem Heimatland abgebildet, jedoch ist Antetokounmpo global der erste einheitliche Coverstar aus Europa. Dennis Schröder war auch schon auf einer deutschen Ausgabe von NBA2K zu sehen.

Der "Greek Freak" auf dem Cover

Gegenwärtig spielt der Superstar Antetokounmpo bei den Milwaukee Bucks, die ihn im NBA-Draft 2013 an 15. Stelle auswählten.

Der griechische Nationalspieler wurde sowohl 2017 als auch 2018 für das NBA All-Star-Game sowie das All-NBA Second Team nominiert.

Darüber hinaus wurde er 2017 zum NBA Most Improved Player gewählt.

"Es ist mir eine Ehre, der erste internationale Spieler auf einem NBA 2K-Cover zu sein", freute sich Antetokounmpo in Athen: "Als begeisterter NBA 2K-Spieler bedeutet mir das echt viel. Ich habe hart dafür gearbeitet in der NBA anerkannt zu werden und Cover-Athlet von NBA 2K19 zu sein, lässt einen Traum für mich wahr werden."

NBA 2K19 erscheint im September

Der neuste Ableger des Basketballspiels wird voraussichtlich am 11. September in den Vereinigten Staaten und einen Tag später in Europa in den Handel gelangen.

Neben der Standardversion, auf der Antetokounmpo zu sehen sein wird, gibt es zudem eine 20th Anniversary Edition, auf der das Konterfei von LeBron James abgebildet ist.

NBA 2K19 erscheint für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch.

