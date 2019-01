Berlin International Gaming (BIG) ist inzwischen ein Schwergewicht im deutschen und internationalen eSports.

Mit betway rückt nun ein neune Großsponsor ins Portfolio des Gamingteams. Der Wettanbieter geht mit BIG einen Zweijahresvertrag ein und wird als Hauptsponsor auftreten.

CS:GO-Team mit neuem Brustsponsor

Dabei umfasst das Sponsoring alle relevanten Platzierungen und wird auch auf dem Trikot der Hochleistungsgamer zu sehen sein. Das Counter-Strike-Team um Fatih "gob b" Dayik machte zuletzt mit der Verpflichtung des türkischen Shootingstars Ismailcan "XANTARES" Dörtkardes auf sich aufmerksam.

Die Organisation ist auch in anderen Titel wie League of Legends und FIFA mit Profis aufgestellt.

BIG-Chef Daniel Finkler erklärt in der Pressemitteilung zum Deal: "Betway hat sich im Verlauf der letzten dutzend Jahre einen großartigen Ruf aufgebaut und wir sind stolz darauf, eine so berühmte Marke innerhalb der esports-Szene repräsentieren zu dürfen. Unsere Fans können sich auf viele spannende und unterhaltsame Projekte mit unseren professionellen Spielern freuen."

Betway ist ebenfalls bei den eSports-Teams MiBR, Ninjas in Pyjamas und Invictus Gaming als Sponsor involviert. Das erste Event in Zusammenarbeit mit BIG wird das CS:GO-Turnier der ELEAGUE am kommenden Wochenende in Atlanta sein.