EA enthüllt Madden Mobile und das neue Cover von Madden NFL

Im Rahmen des NFL Drafts 2019 hat Electronic Arts heute offiziell Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs sowie wertvollster Spieler der NFL-Saison 2018, als Cover-Star aller Editionen von Madden NFL 20 und Madden Mobile enthüllt.

Außerdem werden erste Details zum Spiel bekannt gegeben. Den Enthüllungstrailer findet ihr aber hier schon:

Unbestrittener Star der Saison landet auf dem Cover

Mahomes lieferte eine rekordverdächtige erste Saison als Starter ab und geht als einziger Quarterback in die Geschichte ein, der sowohl in der College-Liga als auch in der NFL mehr als 5.000 geworfene Yards in einer Saison verzeichnen konnte.

Außerdem ist er der dritte Quarterback, der mindestens 50 Touchdowns in einer einzigen Saison erzielen konnte.

Neben seinem Auftritt auf dem Cover diente Mahomes zudem als Inspirationsquelle für die Entwicklung von Face of the Franchise: QB1, einem brandneuen und personalisierten Karrieremodus in Madden NFL 20, der es Fans erlaubt, ihren eigenen Nachwuchs-Quarterback zu erstellen und sich vom College Football, über das NFL Combine und den NFL Draft bis hin zum Face of the Franchise in der NFL zu kämpfen.

Die neue Szenariostruktur in diesem Modus generiert einzigartige spielbare Szenarien, Events und dynamische Herausforderungen, wodurch jeder einzelne Spieler eine einzigartige NFL-Karriere erleben kann.

"Das vergangene Jahr hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und auf dem Cover von Madden NFL 20 zu landen, ist eine gewaltige Ehre und ein wahr gewordener Traum für mich als lebenslanger Fan von Madden. Zusätzlich noch Einfluss auf das Gameplay von Face of the Franchise nehmen zu können, ist etwas, das ich niemals erwartet hätte", sagte Mahomes.

"Ich habe Madden schon als kleines Kind mit meinem Dad gespielt und das ist definitiv ein magischer Moment für mich."

Ein authentischeres Spielgefühl als jemals zuvor

In Superstar X-Factor, einer weiteren Neuheit des diesjährigen Ablegers, demonstrieren die Stars der NFL ihre einzigartigen Fähigkeiten und zeigen der Welt, warum sie zu den Besten der Besten gehören.

"Das Team wollte dieses Jahr sicherstellen, dass sich die Superstars der NFL in allen Aspekten von Madden einzigartig anfühlen und spielen, genau wie sie es jeden Sonntag auf dem Feld tun – wir wollten sicherstellen, dass sich die Stars auch wirklich wie Stars anfühlen", sagte Seann Graddy, Executive Producer von Madden NFL 20.

Darüber hinaus können sich Fans auf neue Spieler-Celebrations, Sprint- und Pass-Optionen (RPO) sowie einzigartige Playbooks freuen.

Die Vorbestellung der Madden NFL 20: Superstar Edition startet heute und bietet Fans zahlreiche Vorzüge, darunter 12 Gold Team Fantasy Packs, 1 von 32 Basiselitespielern aus ihrem Lieblings-NFL-Team, ein kleines Quick Sell Trainings-Pack in Madden Ultimate Team sowie eine einzigartige Legends Superstar-Fähigkeit ihrer Wahl für den erstellten Spieler im neuen Spielmodus Face of the Franchise: QB1.

In Face of the Franchise: QB1 können sich Fans des College-Footballs auf mehr als 10 neue NCAA-Colleges, darunter Mahomes’ Alma Mater Texas Tech sowie weitere Top-Teams wie Clemson, Oklahoma und LSU gefasst machen.

Dieses Jahr erscheint neben Madden NFL 20 auch die Urban Symphony, ein Soundtrack, der die Popkultur, Hip-Hop-Musik und Trends des urbanen Lifestyles feiert und mit traditionellen Musikelementen des Sports (wie z. B. Marching Bands) kombiniert, um einen originellen Soundtrack zu erschaffen, der die Emotionen, die Geschichte und die Bedeutung des Footballs verkörpert.

Madden NFL 20 wird von EA Tiburon in Orlando, Florida entwickelt und erscheint am 2. August 2019 weltweit für Xbox One, PlayStation 4 und Origin auf dem PC.