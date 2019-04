Mengu09 gewinnt das MTG Arena Mythic Invitational in Boston

Andrea „Mengu09“ Mengucci ist erfolgreich als Sieger aus dem großen MTG Arena-Turnier Mythic Invitational hervorgegangen. Der im Rahmen der PAX East abgehaltene Wettbewerb war mit einer Million US-Dollar dotiert, dem bisher mit Abstand höchsten für einen MTG-Arena-Wettbewerb ausgelobten Preisgeld.

Dem Teilnehmerfeld aus 64 Spielern gehörten neben 31 Teilnehmern der Magic Pro League auch 25 Streamer und acht der besten Ranglistenspieler an. Zum ersten Mal kam dabei auch ein neuer Turniermodus zum Einsatz. Im sogenannten Duo-Standard-Modus treten die Spieler mit zwei konstruierten Decks gegeneinander an.

Mit Piotr „kanister“ Glogowski und Mengu09 schafften es letztendlich zwei Magic-Pro-League-Spieler ins große Finale. Überraschen erfolgreich war mit einem dritten Platz auch der Streamer Janne „Savjz“ Mikkonen. Er scheiterte im Lower-Bracket-Finale knapp mit einem 1:2 gegen Glogowski.

So wie auch die vorherigen Runden wurde das Finale im Best-of-three-Modus ausgetragen. Da sich Mengucci im Gegensatz zu Glogowski über das Upper-Bracket qualifiziert hatte, hatte er jedoch einen entscheidenden Vorteil. Auch er musste, wie in einem Double-Elimination-Turnier üblich, zweimal geschlagen werden, um aus dem Wettbewerb auszuscheiden. Eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Mit einem unspektakulären 2:0 schlug Mengu09 kanister und sicherte sich somit den Turniersieg und 250.000 US-Dollar.

Besonders während den Spielen von Savjz konnte sich das das Mythic Invitational über große Aufmerksamkeit. Knapp 150.000 Fans verfolgten das Geschehen online. Der Wettbewerb stellte den ersten von einer ganzen Reihe von Turnieren dar, bei denen Wizards of the Coast, die Firma hinter Magic: The Gathering, in 2019 insgesamt 10 Millionen US-Dollar Preisgeld ausschütten will.

Autor: Alexander Hugo