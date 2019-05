Der deutsche Veteran Maurice "Amazing" Stückenschneider wünscht sich im eSport eine bessere Betreuung für junge Spieler. Der eSport habe im Gegensatz zum Fußball, in dem Nachwuchsspieler bereits in jungen Jahren ausgebildet werden, "diese Hilfe in der Jugend nicht", sagte der 25 Jahre alte League-of-Legends-Profi im Gespräch mit Spiegel online.

Stückenschneider wünscht sich Psychologen

"Da ist man vor dem eigenen PC allein, spielt seine acht bis zehn Stunden am Tag, und es kann passieren, dass man dafür die Schule vernachlässigt", sagte Stückenschneider.

Er hätte sich laut eigener Aussage eine externe Hilfestellung gewünscht: "Ein Sportpsychologe hätte wahrscheinlich meine Entwicklung bis hierhin sehr beschleunigt. Ich wäre schneller erwachsen geworden, schneller die Person geworden, die einem Team zum Sieg verhelfen, aber gleichzeitig den Ehrgeiz kontrollieren kann."

Stückenschneider wechselte in die USA

Stückenschneider, der zuletzt als Nachwuchsleiter beim eSport-Team von Schalke 04 gearbeitet hatte und kürzlich zum US-amerikanischen Team 100 Thieves wechselte, klagte zudem über den hohen Performance-Druck, dem junge Spieler ausgesetzt sind. "Mich plagten stets die Gedanken: 'Wenn ich jetzt nicht spiele, könnte meine Karriere vorbei sein'.

Ob Handgelenksprobleme oder psychische Probleme, alles spricht sich rum. Teams handeln dann entsprechend das Gehalt runter oder engagieren einen gar nicht erst", sagte er.

Stückenschneider hatte seine LoL-Karriere 2012 begonnen und spielte seitdem für zahlreiche namhafte Teams wie SoloMid, Origen und Fnatic. Bei 100 Thieves soll Stückenschneider helfen, die vergangene Frühlingssaison vergessen zu machen, in der die Amerikaner auf dem letzten Platz abgestürzt waren.