PENTA kündigt Einstieg in Paladins an

Berlin, 06.05.2019 – Die Berliner Esport-Organisation PENTA erweitert ihr Portfolio: Ab sofort mischt PENTA auch im Multiplayer-Shooter Paladins mit.

Ziel ist es, mit dem Start in der Paladins Minor League (PML), zeitnah in die höchste Spielklasse, der Paladins Premier League, aufzusteigen.

Mit der Verpflichtung von "ClownFiesta" begrüßt PENTA eines der vielversprechendsten Teams außerhalb der Paladins Premier League in den eigenen Reihen.

Johannes Gürtler, Team Direktor bei PENTA: "Für uns als Organisation ist es immer wieder spannend, in einen Esport-Titel zu investieren und sind gespannt auf die Möglichkeiten, welche damit einhergehen. In Paladins sehen wir einen wachsenden Titel mit Zukunft und freuen uns deshalb umso mehr, das unter "ClownFiesta" bekannt gewordene PML-Team rund um Team-Captain Kerim Sezginov Kerimov unterstützen zu können. Gemeinsam werden wir an unseren ambitionierten Ziel arbeiten: den Einzug in die Paladins Premier League zum Ende des Jahres."

Ein erster Schritt in Richtung Königsklasse wird das Paladins Esports Mid-Season Invitational sein

Bei dieser Weltmeisterschaft tritt das neue PENTA-Team gegen einige der weltbesten Teams an und kann sich in der Weltspitze beweisen.

Aufgrund der Regularien für den Aufstieg in die Paladins Premier League stellt dieses Event einen wichtigen Meilenstein dar: Eine direkte Qualifikation für die Paladins Premier League ist nicht möglich. Vielmehr werden unter Berücksichtigung der Leistungen eines Teams in anderen Turnieren Einladungen ausgesprochen.

Dazu Gürtler: "Wir finden die Infrastruktur bei Paladins sehr spannend und freuen uns bereits auf das Mid-Season Invitational. Neben dem angestrebten Aufstieg in die Königsklasse, haben wir schon immer großen Wert auf die Zusammenarbeit mit unseren Teams gelegt und werden dies auch bei der Weltmeisterschaft tun. Darüber hinaus möchten wir nicht nur "bei Paladins dabei sein", sondern ein integraler Bestandteil der Szene werden. Wir freuen uns daher auf die kommenden Monate und die spannenden Möglichkeiten, die der Titel bietet."

In Paladins treten zwei Teams mit je fünf Spielern gegeneinander an. Jeder Spieler steuert einen Charakter (Held), der bestimmte Fähigkeiten aufweist. Neben der individuellen Klasse eines Spielers spielt das Teamwork und die perfekte Abstimmung der gewählten Helden und deren Fähigkeiten eine essenzielle Rolle für den Erfolg.

Mit dem unter "ClownFiesta" bekanntgewordenen Team rund um den bulgarischen Kapitän Kerim "Kcruncy" Sezginov Kerimov stellt PENTA zukünftig ein eingespieltes Team. Neben Kcruncy wird sein Landsmann Svetoslav "bolka" Nikolaev Nikolov Teil des Teams sein. Komplettiert wird das Team von Sergei "ovimm" Stanislavovich Semenov aus Russland, Yannick "Eraze" Heus aus Belgien und dem Schweden Simon "Simsiloo" Andersson. Das Team belegt derzeit einen geteilten ersten Platz in der Paladins Minor League.

Über PENTA

PENTA ist eines der erfolgreichsten Esports-Teams in Deutschland und hält nationale Meister sowie Weltmeister aus verschiedenen Disziplinen des Esports in seinen Reihen.

Mit dem deutschlandweit ersten EsportLeistungszentrum (ELZ) bemüht sich PENTA in Bezug auf Professionalisierung, Leistungsförderung und TalentScounting, um die Angleichung des Esports an den realen Sport.

Neben dem Engagement als Esports-Club veranstaltet PENTA professionelle Esports- Events und - Turniere auf der ganzen Welt. Mit der Expertise als Marketing-Agentur und innovativen Filmproduktionen im Esports ist PENTA derzeit einer der größten Player am Markt.

Durch seine Esports-Erfolge und Etablierung als Lifestyle-Marke verzeichnet PENTA starkes Wachstum und generiert immer mehr neue Fans.