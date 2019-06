NHL 20 enthüllt ersten Trailer und Coverstar Auston Matthews

Köln, 20. Juni 2019 – Electronic Arts hat den Eishockeyfans heute im Rahmen der von Bridgestone in Las Vegas präsentierten NHL Awards™ 2019 einen ersten Blick auf EA SPORTS NHL 20 gewährt.

Der dreimalige All-Star und einstige erste Overall-Pick der Toronto Maple Leafs, Auston Matthews, wurde während der NHL Awards als NHL™ 20 Cover-Athlet vorgestellt.



"Ich habe als Jugendlicher immer die Spieler bewundert, die es auf das Cover des Spiels geschafft hatten. Das ist eine große Ehre, und ich bin stolz, meine Mannschaft zu repräsentieren", sagte Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs.

"Außerdem stehe ich auf Wettkämpfe. Ich kann es also kaum erwarten, NHL 20 in der Kabine zu starten und gegen meine Mitspieler anzutreten."



Die Real Player Motion-Technologie (RPM) entwickelt die Möglichkeiten weiter, mit denen Gamer ihr Spielgeschick demonstrieren.

Mehr Anpassung an die realen Hockes-Stars

In diesem Jahr werden Signature-Schüsse in das Gameplay eingeführt, die einige der bekanntesten Schusstechniken der größten NHL-Stars replizieren – unter anderem PK Subbans Ausholbewegung beim Schlagschuss, Auston Matthews halben Toe-drag-Wristshot und Alex Ovechkins nahtlosen Direktschuss.

Hunderte neue Schussanimationen ermöglichen noch gefährlichere Angriffe und die Verbesserung des Passspiels sowie der Puckannahme mittels RPM Tech münden in ein noch schnelleres und flüssigeres Gameplay.

Damit kann in vollem Tempo gespielt werden, um die Action der realen NHL nachzubilden. Die neue Torhüter-KI umfasst eine vollständige offensive Gefahrenanalyse.

Dies ermöglicht den Torhütern die Entwicklung auf dem Eis zu lesen und bei jedem Zoneneintritt je nach Gefahrenstufe zu reagieren.



NHL 20 führt außerdem einen neuen Wettkampfmodus für ONES und THREES namens Eliminator ein, in dem es – inspiriert von Battle Royale – nur einen Sieger geben kann.

In ONES Eliminator treten 81 Spieler in einem knallharten Ausscheidungsturnier gegeneinander an, um den Sieger zu ermitteln. Spieler können sich aber auch zusammentun, um in THREES Eliminator mehrere Runden gegen immer schwierigere Gegner zu gewinnen.



Um auch in diesem Jahr frischen Wind in das Franchise zu bringen, bietet ein überarbeitetes Übertragungspaket in NHL 20 neue Spiel- und Hintergrundkommentare, verbesserte Anzeigetafeln, Einblendungen und animierte Grafiken.

Der in NHL 20 eingeführte Spielzug des Spiels erweckt denkwürdige Spielzüge mittels Highlights zum Leben, um Mitspielern und Kollegen die besten Aktionen zu präsentieren.

Die bei den Fans beliebten Spielmodi Hockey Ultimate TeamTM und NHL ONES kehren mit neuen Optionen und Updates zurück. Spieler können in ONES mit klassenbasierten NHL-Stars im lokalen Multiplayer-Modus spielen, wodurch man seine Freunde jederzeit zu packenden 1-gegen-1-gegen-1-Duellen herausfordern kann.

NHL Modus ließ sich von FIFA inspirieren

Hockey Ultimate Team führt mit Team Battles, einem bei den Fans überaus beliebten Modus aus EA SPORTS FIFA, eine neue Spielweise ein, um in Offline-Duellen anzutreten, um Belohnungen zu erhalten.

Jeden Tag gibt es neue Gegner, einschließlich wöchentlich vorgestellter Teams, die aus NHL-Spielern, angesagten Musikern, Eishockey-Influencern und verschiedenen Superstars anderer Sportarten zusammengesetzt sind.

Hockey Ultimate Team erhält außerdem einen neuen Kader spielbarer Eishockeyhelden, der die Gesamtzahl der sammel- und spielbaren Helden auf mehr als 400 Spieler erhöht.



Nach ihrer Einführung im letzten Jahr entwickelt sich die World of CHEL mit CHEL-Herausforderungen weiter. Letztere sind wöchentliche Events im Spiel in allen beliebten Modi, bei denen einzigartige Anpassungsbelohnungen, Charakter-EP und mehr Neuheiten von NHL 20 freigeschaltet werden.

World of CHEL bietet jetzt mehr als 2.000 einzigartige Anpassungsobjekte, mit denen der Look und die Spielweise individualisierbar sind – von Ausrüstungsobjekten bis hin zu Lifestyle-Outfits der wichtigsten Eishockeymarken.

Außerdem gibt es vier neue Outdoor-Locations von nie entdeckten Seen in der Wildnis und städtischen Eisflächen.

EA SPORTS NHL 20 erscheint weltweit am 13. September 2019 für Xbox One und PlayStation 4.

Für Vorbesteller der NHL 20 Deluxe Edition oder der NHL 20 Ultimate Edition wird das Spiel bereits am 10. September 2019, drei Tage vor Release, freigeschaltet.

Abonnenten von EA Access können das Spiel im Rahmen einer Play First Trial ab dem 5. September 2019 als Erste erleben und erhalten 10 % Rabatt auf den Kauf der Vollversion.