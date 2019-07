Erste Clash of Clans World Championship auf der ESL One Hamburg

Supercell präsentiert die erste Clash of Clans World Championship. Die World Championship findet von 25. bis 27. Oktober auf der Hauptbühne der ESL One in Hamburg statt.

Die weltbesten Clash of Clans-Spieler treten in der Barclaycard Arena gegeneinander an und kämpfen um insgesamt eine Million US-Dollar, dem bisher größten Preispool in der Geschichte von Clash of Clans.

Supercell kündigte bereits Anfang des Jahres die Suche nach den weltbesten Clans an und lud die gesamte Community ein, an der World Championship teilzunehmen. Viele der Fans spielen Clash of Clans seit dem Erscheinen des Spiels vor sieben Jahren.

Anzeige

Erstes Dota-Underlords-Turnier findet auf ESL Hamburg statt

Nach einer Reihe von Online-Qualifikationsspielen – bei denen mehr als 40 Millionen Spieler im neuen 5v5-Spielmodus gegeneinander antraten – folgten die Qualifikationsspiele in Kattowitz, Polen.

Kleiden wie die eSports-Profis? Kein Problem! Der SPORT1-eSports-Shop! | ANZEIGE

Jeden Monat qualifiziert sich hier ein Clan (insgesamt sechs Clans) für die Weltmeisterschaft auf der Hauptbühne der ESL One in Hamburg. Die Community stimmt außerdem über zwei weitere Clans ab, die als Wildcards an dem Turnier teilnehmen werden.

Von den insgesamt acht Clans haben sich inzwischen drei qualifiziert: Das deutsche Tribe Gaming, Team Queso und Vatang.

Ein langer Community-Wunsch wurde erfüllt

"Die Clash of Clans-Community trainiert seit Jahren ihre Fertigkeiten. Unser Team fühlt sich geehrt, der Community nun eine Weltmeisterschaft zu bieten, die ihrer Begeisterung für Clash of Clans würdig ist", sagt Marika Appel, Community Managerin von Clash of Clans. "Durch die Partnerschaft mit ESL, einer der angesehensten Esport-Organisationen, freuen wir uns diesen neuen Weg zu gehen, um Clash of Clans unserer Community noch näher zu bringen."

"Auf einer Weltmeisterschaft gegen andere Teams zu spielen, ist der größte Traum eines Clash of Clans-Fans", sagt Chief Pat, CEO und Gründer von Tribe Gaming. "In den letzten sieben Jahren war es spannend zu beobachten, wie sich Clash of Clans von einer kleinen Fan-Gemeinschaft zu einem globalen Phänomen entwickelte, das von einigen der weltweit führenden eSports-Organisationen unterstützt wird. Als Fan der ersten Stunde weiß ich, wie sehr sich die Community eine Meisterschaft gewünscht hat. Ich fühle mich geehrt, dass wir mit Tribe Gaming dabei sind."

"Clash of Clans ist seit Jahren eines der beliebtesten Spiele mit einer starken Community. Das Team Queso freut sich über die Chance, einige der weltbesten Clash of Clans-Spieler auf eine große Weltbühne zu bringen", sagt Álvaro González, Gründer des Team Queso. "Unser Team hat hart daran gearbeitet, dass wir in Topform nach Deutschland kommen, und wir hoffen, die Trophäe zu gewinnen!"