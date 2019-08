EVO 2019 - Jahreshöhepunkt für die Fighting-Games-Community

Mit der EVO 2019 ist am Wochenende in Las Vegas das größte Fighting-Games-Event des Jahres abgehalten worden.

Über 9.000 Spieler traten in Wettkämpfen in neun verschiedenen Fighting Games an. Darunter internationale größen wie Leonardo "MKLeo" Lopez Perez (18), Arslan "Arslan Ash" Siddique oder Dominique "SonicFox" McLean (21).

Gerade der Pakistaner Arslan Ash war nicht als Topfavorit in TEKKEN 7 gesetzt, lieferte während der EVO 2019 allerdings mit elf Siegen aus elf Spielen eine einwandfreie Leistung ab.

Ähnlich stark zeigte sich SonicFox, das facettenreiche Aushängeschild der Fighting-Game-Szene. Mit ebenfalls elf Siegen gewann er den Wettbewerb in Mortal Kombat 11.

Im Vorfeld musste sich der Amerikaner in einem extrem emotionalen DRAGON-BALL-FighterZ-Finale gegen Goichi "GO1" Kishida geschlagen geben. Mit 31 Jahren gehört der Japaner weiterhin zu den weltbesten Spielern in dem Titel.

Am Rande der Wettbewerbe kündigte Tom Cannon, einer der Mitbegründer der EVO an, dass er gemeinsam mit League-of-Legends-Entwickler Riot Games seit mehreren Jahren an einem Fighting Game arbeiten würde. Ein Schritt, der die Fighting-Game-Szene ihm zufolge auf eine neue Ebene heben könnte.

Autor: Alexander Hugo