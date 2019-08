Mit Pro Evolution Soccer 2020 richtet der japanische Entwickler Konami sein Hauptaugenmerk deutlich auf den eSports-Aspekt des Spiels.

Nicht zuletzt verdeutlicht dies auch der neue Titel: eFootball PES 2020 heißt die kommende Ausgabe der Sportsimulation und tritt wie schon in den vergangenen Jahren als größter und vermeintlich einziger Konkurrent zu Electronic Arts' FIFA-Serie auf den Plan.

Mehr als 50 Teilnehmer

Im Zuge der digitalen Europameisterschaft treten insgesamt 55 nationale Mannschaften, bestehend aus zwei bis vier Spielern, gegeneinander an. Das Turnier kulminiert im großen Finale im legendären Wembley Stadion, der Heimstätte der Three Lions, der englischen Nationalmannschaft.

Die Finales der eEM 2020 finden vom 09. bis 10. Juli 2020 in Wembley statt, nur wenige Tage vor dem echten Finale, welches ebenfalls im legendären Fußablltempel ausgetragen wird.

Die Sieger des Turniers erhalten ein Preisgeld in bis dato unbekannter Höhe, sowie Tickets für das Finale der Europameisterschaft 2020 am 12. Juli 2020.

EM statt Champions League

Noch in der vorletzten Version von Pro Evolution Soccer konnten die Spieler auf die Lizenz der Champions League zurückgreifen, um das beliebte Turnier digital nachzuerleben. Seit FIFA 19 befindet sich die Lizenz für den Clubwettbewerb jedoch in den Händen von Electronic Arts, ebenso die Rechte an der Europa League wie auch der FIFA Weltmeisterschaft.

Entsprechend bemühte sich Konami um die offiziellen Rechte der Europameisterschaft 2020, die innerhalb des Spiels als kostenloser Download Ende Mai 2020 nachgereicht wird.

eFootball PES 2020 erscheint in Deutschland bereits am 10. September für alle gängigen Plattformen im Handel.