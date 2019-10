Die deutsche Vereinsmeisterschaft startet 2019 mit 12 Vereinen in eine neue Saison. Organisiert wird der Wettbewerb vom ESBD in Kooperation mit der ESL und Freaks 4U Gaming. Zwölf Vereine aus neun Bundesländern nehmen an dem Wettbewerb teil.

"Wir stärken mit der neuen Liga die Amateur-Community im eSport und legen dabei ein ganz besonderes Augenmerk auf Regionalität und Vereinskultur", heißt es vom ESBD-Präsidenten Hans Jagnow in der offiziellen Ankündigung.

LoL und CS:GO

In der Vereinsliga des ESBD werden momentan zwei Disziplinen angeboten: League of Legends und Counter-Strike: Global Offensive. Hier lässt man sich von der öffentlichen Diskussion rund um Ego-Shooter nicht beeinflussen. Gerade die Amateur-Szene in Counter-Strike: Global Offensive ist in Deutschland über Jahre hinweg gewachsen und besonders stark. Tausende Spieler und Spielerinnen nehmen Jahr für Jahr die Wettbewerbsangebot der Partner ESL und Freaks 4U Gaming wahr.

Anzeige

Unter den Teilnehmern der League-of-Legends-Liga finden sich auch aus dem traditionellen Sport bekannte Namen wie Eintracht Frankfurt und Alemannia Aachen. In Counter-Strike treten unter anderem der 1. Berliner eSport-Club, Bremen eSports und 07 Gera eSports an.

Die Vereine, die E-Sport als Breitensport betreiben wollen, kämpfen weiterhin um die Anerkennung der Gemeinnützigkeit ihres Engagements. Vor diesem Hintergrund will man Seitens des ESBD mehr Sichtbarkeit für die regionalen Strukturen schaffen und Geschichten um lokale Helden erzählen, erklärt Martin Müller, Vizepräsident für Breitensport beim ESBD.

Nach der dreimonatigen Ligaphase wird auch in dieser Saison das Finale erneut auf der Bühne der DreamHack Leipzig ausgetragen. Am 24. Januar 2020 werden die besten Vereinsteams Deutschlands dort ihre Heimatregion repräsentieren und um die Vereinsmeisterschaft spielen.