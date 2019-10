Die Rotation der Meisterschaft ermöglicht vielen Fans live dabei zu sein. Das sieht Christoph Kohlhaas, Verantwortlicher der ESL Meisterschaft, genauso und möchte den Rotationsgedanken mit wechselnden Locations aus diesem Grund beibehalten.

Magdeburg als Standort in der Mitte Deutschlands biete dafür die perfekte Voraussetzung.

Bei den Finalspielen spielt die Königsklasse aus dem deutschsprachigen Raum in League of Legends und Counter-Strike:Global Offensive um einen Preispool von insgesamt 67.000 Euro.

Zahlreiche Newcomer können vor lokalem Publikum ihr Können präsentieren und sich für internationale Turniere hervorheben. Die ESL gilt als die Talentschmiede und das Zuhause des deutschen eSports.

Stattfinden wird das Finale vom 14. bis zum 15. Dezember.

Martin Müller, Vizepräsident ESBD (eSport-Bund Deutschland e.V.) freue sich darauf eSports-Fans in Magdeburg willkommen zu heißen. Außerdem hoffe er, dass auch nicht so eSports-affine oder skeptische Besucher den Weg in die Messehalle finden und sich davon überzeugen können, wie friedlich und begeistert die Community und der Sport sein könne.

"From Zero to Hero"

Die ESL veranstaltet in mehr als 50 Spielen nationale und internationale eSports-Turniere und -Ligen. Die ESL Meisterschaft gibt es schon seit 17 Jahren. Ab 2020 soll die ESL Meisterschaft Teil der Pro Tour werden, was Anfang September bekannt gegeben wurde. Die Meisterschaft soll ein Sprungbrett von nationaler auf internationale Ebene sein und folgt damit dem Prinzip "From Zero to Hero". Die Gewinner der Finals dürfen ihr Können auf einer der DreamHack Opens zeigen.

