Desweiteren wurden mit "Project A" ein Ego-Shooter, "Project L" (eine Art Beat 'em up) und "Project F", vermeintlich ein MMORPG, das sich in der Welt von League of Legends abspielen wird, angekündigt.

"Legends of Runeterra"

"Legends of Runeterra" (LoR) wird ein free-to-play-Strategie-Kartenspiel sein und wird hauptsächlich auf den aus League of Legends (LoL) bekannten Champions basieren. Jeder Champion hat dabei seinen eigenen Stil und darauf fußende Vor- und Nachteile, die für seine Geschichte aus LoL charakteristisch sind. Zum Start des Spiels werden 24 Champions verfügbar sein.

Diese stammen aus den sechs großen Regionen Runeterras: Demacia, Noxus, Ionia, Piltover & Zaun, Freljord und den Schatteninseln. Im Laufe der Zeit sollen noch weitere Champions dem Pool von LoR hinzugefügt werden.

Jeff Jew, der Executive Producer für LoR gab erste Einblicke darüber, was die Spieler erwartet, indem er auf die Herausforderungen des Genres einging: Ihm und seinem Team seien die Probleme bei strategischen Kartenspielen wie überhöhte Kosten, übertriebene Zufälligkeit oder das wiederholte Spielen gegen immer die gleichen Decks bewusst. Dementsprechend hätte das LoR-Team viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, wie sie diese Schwierigkeiten umgehen könnten.

Jew sieht in LoR jetzt die Chance das Strategie-Kartenspiel-Genre nachhaltig verändern zu können, indem man die positiven Aspekte des Genres mitnimmt, die negativen jedoch verbessert oder ganz ausschließt. Um dieses ambitionierte Vorhaben auch wirklich in die Tat umsetzen, soll LoR sich vor allem in einem Punkt von anderen digitalen Kartenspielen unterscheiden: und zwar in der Art und Weise, wie die Spieler an neue Karten kommen, die noch nicht ihrer Sammlung angehören.

Selbstverständlich wird es den Weg geben sich Karten mit Echt-Geld zu kaufen. Wer aber kein oder wenig echtes Geld ausgeben möchte, hat natürlich auch die Möglichkeit sich die gewünschten Karten mit In-Game-Währungen zu kaufen beziehungsweise herzustellen. Mit dem sogenannten Story-Modus - und hierbei unterscheidet sich LoR von bereits bekannten Strategie-Kartenspielen wie Hearthstone oder Magic The Gathering Arena - können die Spieler sich durch die Geschichten der verschiedenen Champions spielen. Nach erfolgreichem Abschließen eines Story-Modus erhalten sie dann jeweils den betreffenden Champion als Karte inklusive weiterer Kern-Karten der dazugehörigen Klasse.

Zusätzlich dazu wird es, ähnlich wie bei Magic, in LoR sogenannte Wildcards geben, die in jede beliebige Karte umgewandelt und damit freigeschaltet werden können.

Gameplay

Das Spielsystem von LoR soll dabei sehr reaktiv sein. Anstatt jedes Spiel im Zug-um-Zug-System zu spielen, haben die Spieler bei LoR die Möglichkeit während der einzelnen Züge auf die Karten des Gegners zu reagieren. Es soll damit eine abwechslungsreiche Balance zwischen dem Verfolgen des eigenen Game-Plans und dem Verhindern der gegnerischen Taktik geschaffen werden.

Eine weitere Besonderheit des Gameplays ist, das die Karten der Champions innerhalb einer Partie stärker werden können. Der Spieler muss dazu eine gewisse Champions-bezogene Aufgabe erfüllen. Schafft er dies, steigt der Champion - ähnlich wie bei League of Legends auch - in seinem Level auf und wird damit zunehmend stärker. Ein erheblicher Vorteil gegenüber dem Gegenspieler.

Die geschlossene Beta wird ab Anfang 2020 für die Spieler zugänglich sein. Für spezielle Boni ist es möglich sich mit seinem bereis vorhandenen Riot-Games-Account schon vorab für den Zugang zu LoR zu registrieren. Notwendig ist dies aber nicht, da LoR ein eigenständiges Spiel sein wird.